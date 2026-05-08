中国科学院地質および地球物理研究所が5月8日に明らかにしたところによると、同研究所の林楊挺研究員のチームは、月探査機の「嫦娥6号」が持ち帰った月面標本を分析することで、太陽系内の小惑星が地球・月系に衝突した歴史的変化、特に炭素質小惑星（炭素を比較的多く含む小惑星）の衝突の規則を明らかにしました。炭素質小惑星が地球・月系に衝突した時期は、予想よりも遅かったことが分かったとのことです。研究チームは「嫦娥6