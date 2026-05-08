30代の会社員Aさんは、誠実で仕事熱心で周囲から厚い信頼を寄せられる人物です。しかし、本人にその自覚はありません。友人から「いつも頑張っているね」と褒められても、即座に「いえいえ、私なんて」「もっとすごい人は他にいますから」と否定するのがお決まりのパターンになっていました。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」5年間の婚活で結果が出ない女性に放ったド直球発言その「謙遜しすぎる癖」は、婚活の場におい