トヨタ「成長投資へのアクセル踏む」 決算の内容は？トヨタは5月8日、「2026年3月期」の決算説明会を開きました。会見の中で、今年4月に社長へと就任した近健太（こんけんた）社長は「成長投資へのアクセルが踏める」とトヨタとして未来に向けて前向きな姿勢を強調しました。【動画】トヨタの決算を見る！世界情勢は自動車産業のみならず先行きが不透明な情勢であり、それを十分踏まえて上でトヨタとして事業の構造改革に対