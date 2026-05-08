◇パ・リーグ西武4―2楽天（2026年5月8日ベルーナD）西武のドラフト2位・岩城颯空投手（22＝中大）が4―2の9回、中5日で登板。リードを守り切り、今季10セーブ目を挙げた。西武の新人のシーズン10セーブは、11年に22セーブを挙げた牧田和久に続く史上2人目。パ・リーグでも史上7人目の快記録となった。8回7安打2失点と力投した隅田からバトンを受けてマウンドへ。投げっぷりのいい強気の投球で打者3人で締めた。チー