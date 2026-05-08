日本大使館員と接触し、スパイ罪で実刑判決を受けた中国メディアの元幹部が、心臓の不調で入院していたことが分かりました。中国共産党系メディアの論説部副主任を務め、著名なジャーナリストでもある董郁玉さんは2022年、北京市内のホテルで日本大使館員と会った直後に身柄を拘束され、去年11月、スパイ罪で懲役7年の判決が確定していました。董さんは、その後、天津市にある刑務所で服役していましたが、家族によりますと、先月2