落語家・立川志らく（62）が7日に公式X（旧ツイッター）を更新。あの超大物ユーチューバーが、自身の落語会に来場したと報告した。志らくは2日、ユーチューバー・ヒカルがタレント・タモリのことを「全く面白くない」などと発言した件についてXで言及。「面白くないと思うのは個人の自由。ただ、面白くないんじゃないの？と発言する事は見識不足の露呈で恥をかくことになる」とし「『今夜は最高』のタモリさんを見てもらえれば