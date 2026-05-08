福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故についてです。バス会社への家宅捜索はおよそ9時間にわたって行われました。報告「午前9時すぎです。五泉市のバス事業者で家宅捜索が行われています」過失運転致死傷の疑いで警察が家宅捜索に入ったのは、新潟県のバス会社「蒲原鉄道」です。事故が起きたのはおととい。福島県の磐越道で、新潟市・北越高校の男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突