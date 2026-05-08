◆パ・リーグ西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）楽天は西武に敗れてカード初戦を落とし、２連敗となった。「１番・三塁」でスタメン出場し、４戦連続となる本塁打が期待されていた平良竜哉は４打数１安打１打点に終わった。先発したウレーニャ投手は最速１５６キロの直球にスライダー、スプリット、チェンジアップを織り交ぜ、５回まで無失点に抑える好投を見せていた。５回まで両チーム無得点。６回に均衡を破られ