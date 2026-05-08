タレントの稲村亜美が肩出しショットを披露し、反響を呼んでいる。８日までにインスタグラムで「大阪旅行京セラドームもいったよ」とつづると、写真複数枚を公開。美肩があらわになったスタイルで、大阪旅行を満喫している様子がアップされた。この投稿にファンからは「ホントいつ見ても可愛いですね」「めっちゃ綺麗で可愛い」「肌がすごくキレイ」「肩出し、セクシー！」「オリックスファンやっけ！？」などの声があがっ