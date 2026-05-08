◆パ・リーグオリックス―日本ハム（８日・京セラドーム大阪）日本ハムの達孝太投手（２２）が６回５安打３失点で降板した。直球は今季最速の１５５キロをマークし、５奪三振、１０３球でマウンドを２番手の上原に譲った。０―０の２回１死一、三塁、シーモアに右犠飛で先制されるも味方が３回に逆転に成功。しかし４回無死一塁から森友に逆転２ランを許した。大阪・堺市出身で地元での凱旋登板。京セラドームではプロ入り