◆パ・リーグ西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）西武が４度目の挑戦で今季初の貯金に成功した。両軍無得点の６回、１死一、二塁で林安可が楽天先発・ウレーニャの１５３キロツーシームを捉えて左中間を割る２点二塁打を放ち先制。続く平沢が同じく左中間への適時二塁打を放ち、１点を追加した。先発・隅田知一郎投手は８回７安打２失点で３勝目を挙げた。４月２１日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）以来のドラ１・小島