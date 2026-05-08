◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・杉山一樹投手が、２点ビハインドの７回に３番手で登板し、１回を無失点に抑えた。４月１１日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球に納得がいかず、ベンチを殴って左手指を骨折した。約１か月ぶりの復帰登板。先頭の西川を三ゴロに仕留め、１死から連続四球を与えたが、後続を斬った。直球は最速１５５キロをマークし、無安打１奪三振という内