７日に第２子出産を報告した、モデルで女優の冨永愛（４３）が８日、新たに開設した自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「冨永愛、ＹｏｕＴｕｂｅ始めました。そして出産しました。」と題し、２１年ぶりとなった出産について語った。冨永は第一声で「皆さん、こんにちは。冨永愛です」とあいさつ。そして「ＹｏｕＴｕｂｅはじめました」と言おうとして、盛大にかんでしまい大笑い。「実は復帰一発目の撮影なんです。なので