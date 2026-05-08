鹿児島レブナイズは8日、フェルナンド・カレロ・ヒルHCの契約満了を発表しました。 スペイン出身のフェルナンド・カレロ・ヒルHC（52）はレブナイズで3シーズンHCを務めました。 就任1年目で、クラブを8シーズンぶりのB2復帰に導くと、B2では2シーズン連続でプレーオフに進出。 スペイン語で「さあ、行こう」を意味するVamosの掛け声で、ブースターから親しまれました。 カレロHCはク