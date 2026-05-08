鹿児島市の小学生に地元企業の仕事について知ってもらおうと企業を紹介する冊子が贈られました。 （児童代表）「世の中にはたくさんの仕事があることを知った。ありがとうございました」 贈られたのは、鹿児島市の企業がのった小学4年生向けの冊子「発見たんけん鹿児島市どんな仕事があるのかな？」です。 市内の20の企業が写真や図で紹介されています。宮崎の広告印刷会社と掲載されている企業が共同で制作しました。 今