本格的な雨のシーズンを前に鹿児島市では8日、大雨災害を想定した災害対策本部の設置訓練がありました。 訓練は鹿児島市で線状降水帯が発生し、各地で土砂災害や河川の氾濫が起こったという想定で、危機管理課の職員など79人が参加しました。 気象庁は今月29日から5段階の警戒レベルについて「注意情報」や「警戒情報」を廃止し、レベル2を「注意報」、3を「警報」、4は「危険警報」、5は「特別警報」に統一します。 8