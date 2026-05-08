あなたのお母さんはどんな人？ あさって10日は「母の日」です。日頃なかなか言えない感謝を伝える方も多いのでは？あなたのお母さんはどんな人ですか？街で聞きました。 （記者）「あさっては母の日。皆さんは感謝の気持ち伝える？街行く皆さんにお母さんへの想いを聞いてみました」 （20代・会社員）「どんなお母さんかな？…元気な人。なんだかんだいつも困ったときとか相談のってくれる」 （10代・学生）「無邪気なお母