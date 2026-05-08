2026年5月7日（木）に発売された雑誌『大人のおしゃれ手帖』6月号増刊の付録は、「mofusand（モフサンド）身だしなみ7点セット」です。（写真）【mofusand付録】激かわケースの中には「身だしなみ7点セット」が！mofusandの可愛いケースは手のひらサイズ。バッグに入れておけばいつでもどこでもお手入れができますよ。今回は、スイーツ柄が可愛い「mofusand（モフサンド）の身だしなみ7点セット」を、実際に手に取ってレビューしま