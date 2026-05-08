ミラン米ＦＲＢ理事 FRBの政策が労働市場の足かせとなっている FRBはフォワードガイダンスの提供を減らすべきだと考える フォワードガイダンスを減らすことで、政策オプションの柔軟性が高まる FRBはエネルギー価格のショックを重視すべきではない（一時的なものとして見過ごすべき） 労働市場も期待インフレ率も、インフレ加速を示唆してはいない