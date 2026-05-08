ドル円１５６．７５近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、午前までのドル売りの勢いは一服している。ドル円は156.63付近を安値に156.70台へと下げ渋り。ユーロドルは1.1774付近を高値に1.1760台へと微調整されている。米10年債利回りは4.375%付近と低下一服。 USD/JPY156.76EUR/USD1.1766