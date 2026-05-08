本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/8（金） EUR/USD 1.1650（12億ユーロ） 1.1665（7.58億ユーロ） 1.1680（10億ユーロ） 1.1690（6.17億ユーロ） 1.1700（14億ユーロ） 1.1750（22億ユーロ） 1.1800（15億ユーロ） 1.1850（8.24億ユーロ） 1.1895（7.78億ユーロ） 1.1900（14億ユーロ） USD/JPY 155.00（6.36億ドル） 157.00（6