◇プロ野球セ・リーグ阪神ーDeNA(8日、甲子園)先発マウンドにあがった阪神・村上頌樹投手は、7回2失点(自責点0)で降板しました。前回登板となった1日の巨人戦では、5回5失点と乱調を見せた村上投手。しかしこの日は、初回2アウトから四球でランナーを背負う場面もあったものの、2回からは連続で三者凡退とするなど、3回を無安打に抑えます。しかし4回には、1アウトから大山悠輔選手のエラーでランナーを背負います。この場面では