◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2026年5月8日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの杉山一樹投手（28）が、1軍復帰を果たした。1回18球無安打無失点、1奪三振だった。3―5の7回、約1カ月ぶりの1軍マウンドで先頭の西川に投じた初球は、155キロの直球だ。持ち味の力強い投球で3球目を三ゴロに打ちとった。続くポランコと寺地には四球を与えて1死一、二塁のピンチを作ったが、上田を初球で投ゴロに抑えて、友杉は空