病院での診察の際に、患者と医師のやり取りをＡＩが要約してカルテに反映させるシステムが、射水市民病院に導入されました。取材は中久木さんです。県内の病院では初めてのこのシステム、どんなものなのか体験しました。このシステムは、診察室での患者と医師のやり取りをスマートフォンを介してＡＩがリアルタイムに解析し、電子カルテに反映させます。私もシステムを体験してみました。中久木アナ「ここ１、２か月、みぞお