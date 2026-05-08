高岡市の４０代の男性課長が先月、「懲戒処分の可能性がある行為をした」と市に申告し、自宅待機となっていることがわかりました。市は事実が確認でき次第、懲戒処分にあたるか判断するとしています。高岡市や関係者によりますと、市の４０代の男性課長は先月６日「懲戒処分の可能性がある行為をした」と人事課に申告したということです。男性課長は先月８日から自宅待機を命じられ、現在も出勤していません。市は「行為の内容や経