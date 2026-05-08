漫才コンビ、オール阪神・巨人のオール巨人（７４）が８日、大阪市内で、親交が深い吉本新喜劇・大塚澪（２９）の著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」（東洋経済新報社）の刊行を記念した「トーク＆サイン本お渡し会」に登場した。巨人は、８０人が集まった会場に「お客さん“パンパンやな”」と、おなじみのセリフを披露。大塚は「師匠に言うていただくためにがんばりました」と、初の著書出