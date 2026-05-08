◇セ・リーグ阪神─DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神の7回の攻撃中、ジェット風船がグラウンド内を浮遊した影響で、試合が一時ストップする一幕があった。7回、村上頌樹の代打で嶋村麟士朗が打席に立った。カウント1ボールからの2球目をDeNA・レイノルズが投じる直前、中堅付近を黄色いジェット風船が舞った。この攻撃へと移るタイミングで、今季から解禁されたジェット風船が一斉に飛ばされたが、一部のファンが攻撃が始