上半期にヒットした商品、さらに下半期のブレイク予測商品が発表されました。注目キーワードは「友達未満 孤独以上」。一体どういうことなのでしょうか?【写真を見る】今後「第3の節約」がブレイク？注目キーワードは「友達未満 孤独以上」高柳光希キャスター:2026年のヒットを読み解く消費マインドの1つに、「友達未満 孤独以上」という言葉が選ばれています。日経トレンディの澤原昇総編集長によると「孤独は嫌。