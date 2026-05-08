商船三井は８日、４月に中東のホルムズ海峡を通過してペルシャ湾外に出た関連船舶３隻に関し、いずれもイラン側に通航料を支払っていないことを明らかにした。イランはホルムズ海峡を通航する船舶に通航料の支払いを要求しているとされるが、商船三井はこれまで、支払ったかどうかを公表していなかった。ペルシャ湾内には、現在も商船三井の関連船舶が複数とどまっている。同社は今後も通航料は支払わない方針で、「国際法や国