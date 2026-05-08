「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（９日、多摩川）高橋勲（５８）＝６８期・東京・Ａ２＝３日目??着と得点率アップに成功した。「全速でいい感じで回れた。伸びは来ているし、Ｓの足もいいよ」と舟足に好感触。「ただ、ニードル調整もペラも手探り。もう少し乗りやすくなれば」とさらなる上積みを狙っていく。無事故完走で予選突破の当確ランプはついているが、前回当地の２０２５年１１月は準優６号艇。今回は１号艇も視野