日本サッカー協会(JFA)は8日、15日14時より行う日本代表メンバー発表記者会見をFA公式YouTubeチャンネルおよび、JFA公式Instagramアカウントでライブ配信すると発表した。5月31日のキリンチャレンジカップのアイスランド戦と、ワールドカップに臨むメンバーを発表する。会見には森保一監督、宮本恒靖JFA会長、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが登壇する。