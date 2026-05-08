本日の日経平均株価は、前日の急伸の反動による利益確定売りが優勢となり、前日比120円安の6万2713円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は55社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と26年9月期業績･配当予想の上方修正が好感されたＦＯＯ