この記事をまとめると ■建設業界では人手不足が深刻だ ■一部の重機では自動化技術を取り入れて少ない人で現場をまわせるようになっている ■このまま自動化が進めばいずれオフィスにいながら重機を動かせるようになるかもしれない 建機の自動化が現場を変える 昨今の人手不足は建設業界も例外ではなく、現場における建設機械の効率化・最適化が図られている。なかでも注目すべきは、昨年から今年にかけて現場投入が進んでいる