◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）ツアー通算50勝で永久シード保持者の不動裕理（49＝フリー）が通算3オーバーの25位で、24年北海道meijiカップ以来2年ぶりの予選通過を果たした。49歳206日のレジェンドは、08年大会で塩谷育代が樹立した45歳347日の大会最年長予選通過記録を大幅に更新した。元賞金女王は「メジャーの難しいセッティングで