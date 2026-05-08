衆議院選挙から3か月。生活者に約束した「公約」は、その後どうなったのでしょうか？ 【写真を見る】あの真冬の衆院選から3か月…争点の「消費税減税」で公約はどうなった？ 食品消費税ゼロ％は「レジの改修に1年」 いま生活者は何を思う 政治の役割は「まず実行すること」 今年2月の衆院選で、全体の3分の2を上回る316議席を単独で獲得した自民党。選挙の争点となったのが「消費税減税」で、自民党は「食料品の消費税2年間ゼロ