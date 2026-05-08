温暖化の影響は、様々なところに出ています。 【写真を見る】明治10年創業の老舗酒蔵 岐阜→北海道に移転!? 143年目の決断 背景には温暖化…社長｢移転は大正解。美味しい酒を多く造れている｣ 以前は岐阜の中津川で日本酒を作っていた、明治10年創業の老舗酒蔵の「三千櫻酒造」。2020年10月に北海道上川郡東川町に移転しました。理由は、“蔵の老朽化”と“地球温暖化による温度”だそうです。 なぜ岐阜→北海道に？ 一体どうい