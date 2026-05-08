ヤクルトは、7日に出場選手登録を抹消された赤羽由紘内野手（25）の抹消理由を「右脇腹の張り」と説明した。内外野守れるユーティリティーとして開幕から25試合に出場し、2本塁打、6打点、打率・271をマーク。開幕から好調のチームに貢献していたが、4月29日の阪神戦で先発出場して以降、ベンチスタートが続いていた。池山監督は「スイングでなったので、無理はさせられない」と説明。「しっかり治して戻ってきてという話し