12年に死去した歌手桑名正博さんと歌手アン・ルイスの長男でミュージシャンの美勇士（45）が8日、インスタグラムを更新。うつ病とパニック障害の闘病を続けている現状をつづった。美勇士は「本日レベル45になりました」と45歳の誕生日を迎え、パーティーグッズを身に着けた近影をアップ。「まだまだうつ病とパニック障害と戦いながら治療してますが、仕事復帰出来ない中、なんとか配信くらいは頑張ってます」と近況を報告し、「一