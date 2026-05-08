ボートレース福岡の「ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯」が８日、開幕した。初日に水面を沸かせたのが地元の若手・出畑孝成（２０＝福岡）。６、５枠で３、２着と気を吐いた。前半４Ｒは３周２Ｍの外マイで競り勝って舟券絡み。後半８Ｒも２周１Ｍの全速ツケマイで岡本大を引き波にはめ、２着をもぎ取った。「チルト０５にした前半の方が伸びていたけど、ピット離れが悪かったのでペラは叩き変えた。前節に走