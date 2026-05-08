ボートレース尼崎の「第５８回報知金杯争奪六甲賞競走」は８日、準優３番勝負の５日目が行われた。古結宏（４８＝兵庫）は準優１０Ｒ、インから堅実に運んで快勝。「安定板が付いたけど、足は変わっていません。板がついて悪くなっている人もいるが、僕にとっては板が付いた方がいいですね。足はバランスが取れてきました」。安定板を味方にして、Ｖ戦３枠を獲得した。２０２６年後期勝率は６・３９で２０期連続のＡ１級を