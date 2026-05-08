◆ファーム・リーグＤｅＮＡ−ハヤテ（８日・横須賀）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が４月１日以来、３７日ぶりに登板した。ファーム・リーグのハヤテ戦で、４点リードの７回に２番手で登板。１５０キロ超の直球でグイグイ押し、１回を無安打無失点、２奪三振だった。開幕１軍を逃し、再調整のため４月１日以来の登板となった。失策で走者１人を背負ったが、最速１５８キロの直球を軸に圧倒した。最後は２者連続三振。制球面の課