歌手の中森明菜が、２０年ぶりのライブツアー「ＡＫＩＮＡＮＡＫＡＭＯＲＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６」の追加公演を９月１９、２０日に東京国際フォーラムホールＡで行うことが８日、発表された。中森の誕生月でもある７月に東京・大阪・愛知を巡るツアーは、発売直後からチケット申し込みが殺到。一般販売では、わずか１分で全会場が完売した。この反響を受けて追加公演の開催が決定した。ツアーの企画制作にも名