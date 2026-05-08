筆者の体験談です。初めて義実家の親戚行事に参加したとき、思いがけない戸惑いがありました。その場でかけられた一言に、どう返せばいいのかわからなくなって――。 声をかけられ 「はじめまして」そう言う間もなく、会場では次々と声をかけられました。初めて義実家の親戚行事に参加した私は、会場に入った瞬間から何人もの親戚に囲まれます。 「遠いところから来てくれてありがとう」「これからよろしくね」