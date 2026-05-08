◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）中日の柳裕也投手が、６回１／３を７安打２失点で勝利投手の権利を持って降板した。初回先頭から６者連続奪三振をマーク。３回先頭の中山にはフルカウントから四球を与えて、１９５６年３月２７日の阪神・小山正明（広島戦）が持つプロ野球記録まであと１つで連続記録は止まった。それでも、カットボール、縦のスライダーなど、多彩な変化球がさえ渡り、５回まで