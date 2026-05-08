俳優の岡田将生の公開したショットが話題だ。８日までにインスタグラムで「わたくしは白米がすきだ」と書き始め、白米いっぱいのお茶碗を持った写真を披露。パーカ姿で食事を楽しむ様子や頬杖をついた写真複数枚がアップされた。「ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？わたしはずっと見たかったマイディアミスターを見れました。＃泣きすぎました」と続けた。この投稿にファンからは「はぁ〜かっこいい」「パパさん