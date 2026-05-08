ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるクルーズ船をめぐり、5人の感染が確認されました。最初に死亡した2人はゴミ処理施設でネズミと接触した可能性があるということです。■完全に隔離され帰国の方針乗客らはハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船は、日本人1人を含む乗客乗員およそ150人を乗せ、スペイン領のカナリア諸島を目指しています。取り残された乗客は…乗客「きょうはメリケの誕生日です。5月6日、私たちは船