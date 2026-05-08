中森明菜が、約10年ぶりとなる55枚目のニューシングル「ごめんと、すきと、」をリリースすることが発表された。リリース日は7月1日で、20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』初日公演と同日となる。【写真】胸を詰まらせ涙ぬぐう…平和への思いを語った中森明菜「ごめんと、すきと、」は、2016年2月24日に発売されたシングルCD「FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるシングル。表題曲のほか、