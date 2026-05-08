任期満了に伴って今月行われる朝日町長選挙に、市民団体所属の新人・大森興治さんが立候補を表明しました。１２年ぶりの選挙戦となることが確実です。大森興治さん（６８）「将来を見越した、将来の今を見越した政治が必要。それが国だけじゃなくて、私が生まれ育った朝日町も十分必要だと」立候補を表明したのは、市民団体「チームあさひ」の新人・大森興治さん（６８）です。大森さんは朝日町出身で、一級建築士として東京