ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船。これまでに少なくとも8人が感染もしくは感染の疑いがあると明らかになっていて、WHO=世界保健機関は「さらに多くの症例が報告される可能性がある」と指摘しています。【写真を見る】致死率は最大50％ 「ハンタウイルス」感染経路は？ハンタウイルス感染のクルーズ船、寄港予定の島では「反対デモ」も日比麻音子キャスター:現在、クルーズ船が向かっているのは、スペイン領カナ