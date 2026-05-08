犬が「自分の手足を噛む」5つの理由 1.皮膚のトラブル（アレルギーや乾燥） 人間と同じように、犬もアレルギー体質を持っています。特定の食べ物や、花粉、ハウスダストなどが原因で皮膚に炎症が起きると、強いかゆみに襲われます。特に指の間や足の付け根は皮膚が薄いため、かゆみを感じやすい場所です。 また、冬場の乾燥によって肌がカサカサになり、ムズムズとした違和感から噛んでしまうこともありま